A Jurassic Park rákkal kezelt sztárja 11 évesen hozta meg élete legjobb döntését

Sam Neill sokáig neheztelt szüleire, így még általános iskolás korában eldöntötte, változtat.

Sam Neill nevét mindenki ismeri, a Jurassic Park sztárjáról azonban sokan nem tudják, hogy mint oly sok sztár nem azon a néven született, melyen világhírűvé vált. A színész azonban nem karrierje elején döntött úgy, hogy nevet változtat, hanem iskolás korában.

Sam Neill, 75, shocks fans as he reveals his real name https://t.co/4LTESX6cZN — Daily Mail US (@DailyMail) March 29, 2023

A 75 éves színész új memoárjában, a Did I Ever Tell You This-ben meséli el, hogy lett Nigel John Dermot Neill-ből egyszerűen Sam Neill. Az elismert színész, aki Észak-Írországban született, de Új-Zélandon nőtt fel, bevallotta, hogy neheztel szüleire a névválasztás miatt.

„Az egyetlen dolog, amiért haragudtam a szüleimre, hogy Nigelnek neveztek el. Életem legjobb döntése volt, amikor 11 évesen Samre változtattam a nevem.”

-emlékezett vissza, hozzátéve, hogy a Nigel enyhe túlzás volt egy új-zélandi játszótérhez.

Neill memoárjában megannyi sokkoló részletet árult el életéről, köztük azt, hogy tavaly rákkal diagnosztizálták.

„A helyzet az, hogy lehet, hogy haldoklom”.

A színésznél a Jurassic World: Világuralom című film bemutatását követően diagnosztizáltak angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, amit kemoterápiával kezeltek. A terápia nem volt sikeres, így újfajta kemoterápiás kezelést kap, amire havonta kell járnia, valószínűleg élete végéig, jó hír viszont, hogy jelenleg nyolc hónapja tünetmentes.

A könyvel kapcsolatban elmondta, eredetileg azért kezdett írni, hogy valamivel lefoglalja magát a kezelések között, de azt vette észre, hogy az írás terápiaként is működött, és új értelmet adott az életének.

