Világhírű apjával állt a tehetségkutató színpadára, a zsűri szóhoz sem jutott

Az 1980-as évek legendás zenésze kísérte lányát a népszerű tehetségkutató meghallgatására, a zsűri tagjait is meglepte ki rejtőzik a kalap és a napszemüveg mögött.

A minap egy ifjú, 23 éves énekesnő kísérője láttán kapta fel a fejét Lionel Richie, az American Idol egyik zsűrije, aki azonnal felismerte a kalap mögé bújt zenei legendát.

The daughter of this 1980s music legend just auditioned for American Idol. https://t.co/h310XtUQat — Daily Mail US (@DailyMail) March 28, 2023

A fiatal tehetség Kaya a This Tattoo című saját dalát adta elő, amelyet édesapjával közösen írtak. Édesapjával, aki nem más, mint Dave Stewart, az Eurythmics duó tagja, aki Annie Lennox énekesnővel olyan világslágereket gyártott, mint a Sweet Dreams, a Love Is a Stranger vagy a Here Comes The Rain Again.

Kaya Stewart és apja előadását álló tapssal jutalmazta a zsűri, akik egyöntetű igennel juttatták tovább a verseny hollywoodi fordulójába a zenei legendás és lányát.

„Ez sokkal nehezebb volt, mint bekerülni a Rock and Roll Hírességek Csarnokába”

– viccelődött az Eurythmics gitárosa, akit 2022-ben, Lionel Richivel együtt iktattak be.

Stewart 1980-ban alapította az Eurythmicset Annie Lennoxszal. Első albumuk – az In the Garden – 1981-ben jelent meg, de a hírnévre még két évet vártak, amikor is kiadták az 1983-as Sweet Dreamst, amely világsláger lett, a rádiók rendszeresen játszák a mai napig, a közösségi oldalak pedig időről időre újra felkapják.