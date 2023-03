Az orvosok javaslatára pszichiátrián marad Amanda Bynes

Amanda Bynest múlt vasárnap kora reggel pszichiátriai megfigyelés alá helyezték, miután meztelenül bolyongott Los Angeles utcáin. Egy szemtanú úgy nyilatkozott a TMZ-nek, hogy Amanda ruha nélkül leintett egy autót és azt mondta a sofőrnek, hogy épp pszichotikus epizódja van, majd saját maga hívta a mentőket.

Az egykori színésznőt 72 órás megfigyelés alá helyezték, de azt meghosszabbították a hétvégéig, vasárnap pedig újabb egy héttel megtoldották Bynes pszichiátriai kezelését.

Egy forrás a lapnak elmondta, hogy a 36 éves Amanda nem akar beszélni senkivel, se családtaggal se baráttal, se orvossal és az sem világos, hogy emlékszik-e arra a napra, amikor Los Angelesben bolyongott.

Bynest korábban bipoláris zavarral diagnosztizálták és valószínűleg napokig az utcán kóborolt, mielőtt magára hívta a mentőket.

Amanda Bynes placed on psychiatric hold after walking around naked in Los Angeles 😳🙏 pic.twitter.com/zD0Bl1lwGE

— Daily Loud (@DailyLoud) March 21, 2023