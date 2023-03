Focimeccsen debütált Blake Lively és Ryan Reynolds kisbabája

Ryan büszkén tartotta karjában negyedik gyermekét, akinek hamar megmutatta új szenvedélyét.

Ryan Reynolds számára már-már szerencsehozó kabalának számít, ha valamelyik családtagja vele drukkol walesi futballcsapata mérkőzésén. A Wrexhamnek úgy tűnik most extra támogatásra volt szüksége, mivel a filmsztár az egész családot magával vitte, ami láthatóan be is vált, mert 3:0-ra legyőzték York Cityt.

Hollywood stars Ryan Reynolds and Blake Lively pose for snaps https://t.co/Ue5VHQZBcj pic.twitter.com/f1ybxPKKa9 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 25, 2023

Ryan mellett felesége Blake, a 8 éves James, a 6 éves Betty és a 3 éves Inez is a lelátón szurkolt, ahogyan a sztárpár néhány hetes kisbabája is, akinek egyelőre sem a nevét, sem a nemét nem árulták el. A világ is csak azután értesült a gólyahírről, hogy Blake már a szülés után fotózkodott anyósával a februári Super Bowl előtt, így ahogy korábban, most sem szeretnének a családon és a barátokon kívül mást beavatni magánéletükbe.

A család legújabb tagjának ez volt az első focimeccse, amit láthatóan kissé nyűgösen viselt, a mérkőzés utáni fotózáson sírással jelezte szüleinek, hogy mára számára elég volt az újdonságokból. A Wrexham meccsei egyébként nagyon népszerűek, mióta Reynolds szinte minden meccsen a lelátóról szurkol a csapatának, annak köszönhetően pedig, hogy családját is magával csábítja, lassan telt házzal számolhat.

Felesége, úgy tudni, elsőre nem örült, hogy férje megkérdezése nélkül megvett egy fél walesi focicsapatot, azonban Ryan lelkesedését és a csapat sikereit látva, teljes vállszélességgel támogatja őt.

Kapcsolódó tartalom

Reynolds 2021-ben vásárolta meg a Wrexham FC futballcsapatot, a szintén színész, Rob McElhenneyvel együtt.

Az 1864-ben alapított AFC Wrexham a világ egyik legrégebbi futballklubja, 2008-ban azonban nehéz pénzügyi helyzetbe került, csődöt jelentett, így elvesztette a helyét az angol labdarúgóligában, amely a másod-, harmad- és negyedosztályt foglalja magában a szigetországban.

Reynolds és McElhenney első célként azt tűzte ki, hogy a csapat kerüljön vissza a liga körforgásába.