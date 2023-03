A Rothschild-vagyon jóképű örökösére vetett szemet Angelina Jolie

Repül az idő, ha jól érzi magát az ember! Jolie és a milliárdos több mint három órát töltött egy romantikus malibui étteremben.

Csúnya és zajos válása közben mindenki azt találgatta, hogy a szuper dögös hatgyermekes anyuka, Angelina Jolie, vajon mikor és kivel lép túl harmadik házassága kudarcán. Mióta szakított Brad Pitt-tel, az eltelt négy évben volt bőven férfijelentkező Jolie szívéért, és fordítva igaz ez Brad Pittre is, akit szintén évekig nem lehetett komolyan szóba hozni egy nővel sem, egészen tavaly év végéig, amikor is több alkalommal is elcsípték Ines de Ramon ékszertervező és hollywoodi exfeleség oldalán.

Angelina Jolie goes on three-hour lunch with billionaire David Mayer de Rothschild https://t.co/w6tX0sMG3l pic.twitter.com/skcWZw8rTR — Page Six (@PageSix) March 25, 2023

Úgy tűnik azonban Jolie-nál is elkezdett felolvadni a jég. A sármos úriember neve nem más, mint David Mayer de Rothschild, a nagy múltú Rothschild család sarja, a tavaly elhunyt Evelyn Robert de Rothschild legfiatalabb gyermeke, a Rothschild-vagyon örököse.

A 47 éves színésznő és a 44 éves magát kalandorként és környezetvédőként aposztrofáló David, a minap együtt ebédelt a kaliforniai Malibuban.

A párosról készült lesifotók alapján, mindketten nagyon fesztelenül viselkedtek egymás társaságában, Rothschild pedig le sem tudta venni a szemét az elképesztően vonzó Jolie-ról, aki fekete, oldalt kivágott ruhában villantott magából egy szeletet.

Az egyelőre nem világos, hogy Angelina és David találkozója romantikus vagy munkával kapcsolatos randevú volt-e.