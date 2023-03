Rendőrök akadályozták meg Rihanna lánykérését

Rendőrök érkeztek ki Rihanna otthonához a minap, miután egy hősszerelemes rajongó megjelent az énekesnő küszöbénél, hogy megkérje a kezét. A férfi megpróbált beosonni a házba, hogy feltehesse a nagy kérdést.

Cops called to Rihanna’s home after man shows up to propose https://t.co/10oqM0Avcw pic.twitter.com/5hJTCxdKiJ

— Page Six (@PageSix) March 24, 2023