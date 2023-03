Gerard Piqué megforgatta a kést Shakira szívében

Gerard Piqué megtörte a csendet a szakításról, miután rengeteg pletyka keringett arról, hogy a 36 éves sportoló megcsalta-e a popcsillag Shakirát, ami végül a kapcsolatuk végét okozta. Sokan amiatt jutottak erre a következtetésre, mert Piquét napokkal a szakítás után egy 23 éves lánnyal, Clara Chia Martival kapták lencsevégre.

Gerard Pique has broken his silence on his split from Shakira, how their split might have impacted their sons, and if he’s happy today https://t.co/WHTY4AvKYs

— JustJared.com (@JustJared) March 23, 2023