Először jelent meg a vörös szőnyegen a leukémiával diagnosztizált színész

A Jurassic Park sztárja a héten jelentette be, hogy az orvosok harmadik stádiumú vérrákkal diagnosztizálták.

Sam Neill hatalmas mosollyal az arcán vett részt minap a The Portable Door című filmje premierjén Sydney-ben, csupán napokkal azután, hogy megosztotta rákdiagnózisát a nyilvánossággal.

A 75 éves színész jóvágású volt sötétkék öltönyében, amelyet fehér inggel és bézs nyakkendővel kombinált. A bemutatón a film többi sztárja, Damon Herriman, Arka Das, Sophie Wilde, Miranda Otto és Patrick Gibson, valamint a rendező Jeffrey Walker is jelen volt

A napokban megjelenő Did I Ever Tell You This? címet viselő életrajzi könyvében Sam Neill elárulta, hogy harmadik stádiumú leukémiával kezelik. A színész közölte, eredetileg nem akart könyvet írni, csak szerette volna valamivel lefoglalni magát a kezelések között, és egy idő után úgy érezte, az írás ad értelmet az életének.

Neillnél tavaly márciusban, a Jurassic World: Világuralom című film bemutatását követően diagnosztizáltak angioimmunoblastos T-sejtes limfómát, amit kemoterápiával kezeltek. A terápia nem volt sikeres, így újfajta kemoterápiás kezelést kap, amire havonta kell járnia, valószínűleg élete végéig.