Gúnyt űznek Harryből, most minden titkáról lerántják a leplet

A sussexi herceg januárban megjelent önéletrajzi könyve nem aratott osztatlan sikert a rajongók körében, ellenben számtalan vicc forrása lett az utóbbi hónapokban.

Áprilisban jelenik meg a Spare Us, vagyis a Kímélj meg minket című paródia memoár, amelyet Harry herceg könyve inspirált, s melynek címe nem meglepő módon Spare, azaz Tartalék volt. Már maga a borító is gúnyt űz a hercegből, hiszen fogták az eredeti címlapfotót, és azt használták fel, annyi változtatással, hogy Harry száját ragasztószalaggal tapasztották be.

Prince Harry's memoir is mocked with the release of 'frostbite-and-all' biography 'Spare Us! A Harrody' https://t.co/HoR9tQatLU — Daily Mail Online (@MailOnline) March 23, 2023

Az önéletrajzi paródia azt ígéri, hogy mélyen a „várfalak közé hatol” és minden titokról lerántja a leplet.

„Minden, amire valaha is vágytam, az a magánélet és a privátszféra volt. És ahhoz, hogy ezt el tudjam érni, egy rendkívül részletes, 500 ezer szavas könyvet írtam a magánéletemről”

– olvasható a paródia könyv kedvcsinálójában.

Mióta Harry januárban kiadta minden titkot leleplező önéletrajzát, számtalan kritika érte a herceget, rengeteg rajongója is hátat fordított neki, a túl sok részletet és a királyi családot beszennyező sorai miatt.