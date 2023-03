Végre választ kaptunk a Szívek szállodája legnagyobb rejtélyére

Lassan hét év telt el azóta, hogy a Szívek szállodája négy, egyenként másfél órás epizódokkal tovább folytatta a Gilmore-lányok történetét. A rajongók szíve azonban megszakadt a befejező epizód csattanója miatt, mely évekre bizonytalanságban hagyta őket.

Az a bizonyos utolsó négy szó

Amy Sherman-Palladino állítólag már az eredeti sorozat elején tudta, mi lesz az a négy szó, amivel majd befejeződik az anya-lánya kapcsolatot boncolgató dráma. Azonban a 2007-ben befejezett történet, az utolsó évad előtt jogi vitába keveredő rendező nélkül került lezárásra, így az eltervezett mondat végül nem hangzott el a záró epizódban. Így a 2016-ban, a Netflix által felélesztett történet végén kapták meg a rajongók az évekkel korábban eltervezett befejezést. Már ha nevezhető ez befejezésnek…

Hogy ki az apa? Végül melyik volt szerelme mellett találja meg Rory a boldogságot, beindul-e karrierje? Ezekre bizony nem kapunk választ. A teóriák az évek során csak gyűltek és gyűltek, mígnem a széria stylistja vetett véget a találgatásoknak, aki egy emberre szűkítette a lehetőségeket.

Valerie Campbell, who worked on the original show and its Netflix revival, says only one guy could be the father of Rory's baby.https://t.co/uMywur2ccj

— TODAY (@TODAYshow) March 22, 2023