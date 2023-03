Kiválasztották a következő James Bond szereplőjét?

Mióta kiderült, hogy Daniel Craig szögre akasztja a 007-es ügynök szmokingját, a rajongók tűkön ülve várják, hogy bejelentsék a következő James Bond-film szereplőit.

Újabb pletyka terjeng az interneten, ezúttal arról, hogy ki lesz a következő M, vagyis James Bond közvetlen főnöke az MI6-nél.

There’s a big James Bond casting rumor circulating online and a report suggests talks are already underway https://t.co/snIYQY0f6a — JustJared.com (@JustJared) March 22, 2023

A szerepben láthattuk már Judi Dencht és Ralph Fiennes-t is, a legfrissebb hírek szerint pedig nem más lesz az utód, mint Daisy May Cooper színésznő és író. A 36 éves brit filmcsillagot olyan produkciókban láthatta már a közönség, mint az Ázott kutyák, az Avenue 5 vagy a David Copperfield rendkívüli élete.

Ugyan a hírt még nem erősítették meg, de egy forrás szerint a készítők már tárgyalnak a színésznővel M szerepével kapcsolatban.

Daisy May Cooper a Televíziós BAFTA-díjátadón 2021. június 6-án Londonban (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images)

Az azonban továbbra is talány, hogy ki alakítja majd az MI6 legendás titkosügynökét, a szmokingos gentlemant, James Bondot. Daniel Craig a 2021-es Nincs idő meghalni után végleg lemondott a szerepről, és már jóval a film megjelenése előtt tisztázta, hogy többet nem ölti magára a 007-es szmokingját.

Jelenleg csupán találgatások övezik, hogy ki kapja a szerepet a jövőbeli filmekben. A régóta futó filmsorozat produceri csapata szerint még nem dőlt el, hogy ki lesz ez a színész. A legfrissebb pletykák szerint a Bridgerton című Netflix-dráma színésze, Regé-Jean Page-ért is sokan kampányolnak, ahogyan gyakorta felbukkan Henry Cavill, Tom Hardy, Richard Madden neve is.

Ha nem csupán a pletykákra alapozunk a legvalószínűbb választás Aaron Taylor-Johnson, aki állítólag már találkozott is a producerrel Barbara Broccolival, hogy beszéljenek a szerepről, sőt úgy tudni, hogy próbafelvétel is készült a találkozón. De filmes figyelmét az Emily Párizsban című sorozat brit sármőre, Lucien Laviscount is felkeltette.

Döntést tehát továbbra sincs, mint a producer korábban nyilatkozta, hónapokba telik, hogy kiválasszák az utódot, mert teljesen újragondolták, hogy milyen irányba szeretnék vinni a történetet.

