Felzaklató a Star Wars elhunyt szereplőjének utolsó interjúja

Ahogy arról már beszámoltunk, az 56 éves színész múlt csütörtökön összeesett a londoni King’s Cross vasútállomásnál, kórházba vitték, ahol agyhalottnak nyilvánították.

‘Star Wars’ actor Paul Grant dead at 56: Played Ewok in ‘Jedi’ https://t.co/9yOcF8xiiM pic.twitter.com/orBQLeLmIc

Grant néhány héttel a halála előtt egy interjúban mesélt súlyos alkoholproblémáiról és arról, hogyan tette tönkre karrierjét a kábítószer.

– mondta megtörten nem sokkal a halála előtt a színész, aki a Jedi visszatérben Harrison Ford és Mark Hamill mellett alakította az egyik ewokot.

Grant bevallotta, hogy színészi munkáiból szerzett jövedelméből kényelmesen elélhetett volna élete végéig, de minden pénzét elverte kábítószerre és örömlányokra.

Paul Grant’s heartbreaking final words: Star Wars actor says ‘I need to stop doing this’ https://t.co/qe8jFpcjBs

