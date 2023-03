Mi törtélént az egykori gyereksztárral? Magán kívül bolyongott az utcán

Amanda Bynest vasárnap kora reggel pszichiátriai megfigyelés alá helyezték, miután meztelenül bolyongott Los Angeles utcáin. Egy szemtanú hétfőn úgy nyilatkozott a TMZ-nek, hogy Amanda ruha nélkül leintett egy autót és azt mondta a sofőrnek, hogy épp pszichotikus epizódja van, majd saját maga hívta a mentőket.

Amanda Bynes has been placed on a psychiatric hold after she was found roaming the streets naked and alone, TMZ reports. pic.twitter.com/yoS6vZ6a0I

