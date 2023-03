Kórházból üzent a kosárlegenda

Komoly műtétből lábadozik Shaquille O’Neal.

Az 51 éves Shaquille O’Neal fotója nagy port kavart a közösségi médiában, hiszen senki nem tudta mi történt a kosárlegendával. Az egykori sztársportoló a kórházból jelentkezett be, miután a hétvégén csípőprotézis műtéten esett át – erősítette meg képviselője, egyúttal azt is elárulta, hogy az NBA on TNT műsorvezetője már gyógyulófélben van.

O’Neal saját podcastműsorában a hónap elején mesélt arról, hogy hamarosan műteni fogják, mivel a csípője felmondta a szolgálatot. A kosárlegenda már akkor elmondta, hogy alig várja, hogy visszatérhessen az edzőterembe és a szigorú diétához.

„Szeretnék még legalább 15 kilót leadni és a nyolc kocka se mutatna rosszul a hasfalamon”

– mondta Shaq, aki azután kezdte komolyabban venni az egészséges életmódot, hogy az orvosok alvási apnoéval diagnosztizálták.

Az egykori sztársportoló 180 kilót nyomott, a komoly életmódváltásnak hála azonban sikerült levinni 165-re.

Kapcsolódó tartalom