Ahogy még sosem láthatta Ron Weasleyt és Lucius Malfoyt – Újra együtt a Harry Potter sztárjai

Jason Isaacs és Rupert Grint közösen fejezték ki véleményüket a Draco Malfoyt alakító Tom Felton új önéletrajzi filmjéről.

Néhány hónappal azután, hogy a könyv először került a boltok polcaira (a New York Times önéletrajzi bestsellerlistáján az első helyen debütált), Tom Felton szereplőtársai, Jason Isaacs és Rupert Grint is belelapoztak a memoárba. Véleményüket egy tréfás fotóval fejezték ki, amelyet Felton osztott meg az Instagramján.

„Az eddigi legjobb kritika.”

Tom, aki részletesen mesél a Roxforti éveiről a Beyond the Wand című önéletrajzi könyvében, Rupert Grinthez, Daniel Radcliffe-hez és Emma Watsonhoz hasonlóan a Harry Potter-filmekben játszott szerepével vált világszinten ismertté.

Felton a Harry Potter-franchise 2011-es befejezése után is sikeres karriert futott be. A színész játszott A majmok bolygója: Lázadás című filmben, de emlékezetes alakítást nyújtott még a 2013-as Belle című drámában és a Chadwick Boseman főszereplésével készült Netflix-thrillerben, a Message from the Kingben.