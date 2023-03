A Trónok harca sztárjával forgatják a Gladiátor ihlette sorozatot

Elkezdődött a Gladiátor című Oscar-díjas film világát idéző Those About to Die című tévésorozat, amelynek egyik rendezője Roland Emmerich – írta meg kedden a Variety.com.

A sorozatban, amelynek felvételei a római Cinecittá filmstúdióban folynak, Anthony Hopkins alakítja Vespasianus császárt. A Vespasianus trónjára pályázó Marsust Rupert-Penry-Jones játssza, Berenice szerepét Liraz Charhi, de a Trónok harcából ismerős Iwan Rheon is a szereplők között van, akárcsak David Wurawa, Tom Hughes, Sara Martins, Jojo Macari, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas és Moe Hashim. Roland Emmerich Gladiator Series 'Those About to Die' Starts Shooting at Rome's Cinecittà Studios, New Cast Announced https://t.co/PVtlj8nQG7 — Variety (@Variety) March 21, 2023 A Those About to Die forgatókönyve Daniel Mannix nem fikciós könyvéből készült. A történet a gladiátorviadalok bonyolult és korrupt világában játszódik. A szériát Roland Emmerich (A függetlenség napja, Holnapután, 2012) és német kollégája Marco Kreuzpaintner rendezi. Emmerich az executive producerek között is szerepel többek között a forgatókönyvíró Robert Rodat társaságában. A szériát a High End Productions és az AGC International finanszírozza. Az európai forgalmazási jogok felett a High End rendelkezik, a világ többi piacára pedig az AGC adhatja majd el a produkciót.