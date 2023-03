Orvosa közbelépett, lemondatta Rod Stewarttal a koncertjét

A legendás énekesnek most pihenésre van szüksége, így lefújták szombat esti fellépését.

Sir Rod Stewart lemondta ausztráliai fellépését, miután közölték vele, hogy vírusfertőzése van. A 78 éves énekes-dalszerző, akinek hat listavezető slágere volt a brit slágerlistákon, köztük a Baby Jane és a Maggie May, a Day on the Green fesztiválon énekelt volna a geelongi Mt Duneed Estate-ben.

BREAKING Sir Rod Stewart forced to cancel show amid mystery illness https://t.co/2Onq3cxx28 — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) March 18, 2023

A sztár Twitteren tett közzé egy közleményt, amelyben azt írta, hogy elkeseredett, amiért most csalódást okoz a rajongóknak, de keményen dolgozik azon, hogy visszatérhessen a színpadra.

“Ma kora délelőtt közölték velem, hogy vírusfertőzésem van, és a torkom túlságosan irritált ahhoz, hogy énekeljek. Én is csak ember vagyok, és néha megbetegszem, ahogy ti is. A legnagyobb örömöm az, hogy énekelhetek nektek, ezért mindent megteszek, hogy meggyógyuljak és újra színpadra állhassak.”

A brit sztár a 69 éves amerikai zenész, Cyndi Lauper és a 61 éves új-zélandi énekes, John Stevens mellett lépett volna fel.

Stewart legközelebb kedden koncertezne az adelaide-i AEC Arénában, amit további öt ausztrál fellépés követ. Hogy ezeknek változik-e a dátuma, arról az énekes menedzsmentje későbbre ígért tájékoztatást.