A legnagyobb titokban megszületett a Reszkessetek betörők sztárjának gyermeke

Macaulay Culkin immáron kétgyermekes apuka, a színésznek és feleségének tavaly született meg a második gyermeke.

Brenda Song színésznő és a Reszkessetek betörők egykori gyereksztárja a legnagyobb titokban várta az új családtagot, akinek születése is csak hónapokkal később derült ki.

Brenda Song and Macaulay Culkin secretly welcomed second baby last year: report https://t.co/elG1VuNSX6 pic.twitter.com/FQLZiklbDD — Page Six (@PageSix) March 18, 2023

A pár második fia, Carson 2022 karácsonya előtt született – hozta nyilvánosságra a Us Weekly. A kicsi érkezésének hírét még egyik szülő sem erősítette meg.

Macaulay és Brenda négy évvel ezelőtt találkozott a Changeland forgatásán, azóta pedig elválaszthatatlanok. A 2021 áprilisában született kisfiuk a Dakota Song Culkin nevet kapta, melynek fontos jelentése van az apa számára, Macaulay ugyanis 2008-ban elveszítette a lánytestvérét, utána kapta elsőszülöttje a Dakota nevet.

Kapcsolódó tartalom

A sztárpár a következő év januárjában jegyezte el egymást, és azóta minden bizonnyal már oltár elé is álltak, de ahogyan eddig is, úgy most is igyekeznek a reflektorfénytől a lehető legtávolabb élni a magánéletüket.