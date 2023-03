A híres popsztár felvállalta látványosan megváltozott arcát

Liam Payne, a One Direction egykori énekese drámaian új külsővel sokkolta rajongóit.

Liam Payne a múlt héten a vörös szőnyegen sokkolta a közönséget erősen átszabott arcával.

Cosmetic surgery experts weigh in on Liam Payne’s shocking new look https://t.co/69Y428zmgK pic.twitter.com/qAIRfTxQIf — Page Six (@PageSix) March 17, 2023

„Korábban sem nézett ki rosszul, de az arca ahelyett, hogy puha és egy kicsit pufók lenne, modellszerűnek és robusztusnak tűnik”

– nyilatkozta a Page Sixnek Dr. Ramtin Kassir sztárplasztikai sebész, akinek olyan hírességek feküdtek a szikéje alá, mint Melissa Gorga vagy Lele Pons.

„Határozottan férfiasabb a megjelenése, élesebbek az arcvonásai a korábbi kinézetéhez képest.”

Pamela Weinberger, a Plump Cosmetics alapítója is egyetértett kollégájával, hogy igen szembetűnő a változás, amit szerinte a hírességek által mostanában kedvelt bukkáliszsír-eltávolítási eljárással értek el, majd némi feltöltéssel élesebb kontúrt kapott az egykori One Direction-tag arcéle is.

A kozmetikai szakértők azonban óva intenek mindenkit, akik arcukon zsíreltávolítást terveznek, mivel 40-es éveikre, a fitt és karcsú emberek arca beesetté válhat, ezzel sokkal öregebbnek tüntetnek a valós koruknál. A plasztikai sebész szerint ez a procedúra azoknál népszerű, akiknek az alakja egyébként karcsú, nincs túlsúlyuk, de arcuk ennek ellenére is kerekdedebb.