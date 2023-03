A gyermekeivel fára mászó Katalin hercegné mindenkit levett a lábáról

Anyák napja alkalmából ritka fotókat osztott meg a hercegi pár Katalinról és gyermekeiről.

Angliában az anyák napja a nagyböjt negyedik vasárnapjára esik, ez alkalomból osztotta meg a walesi hercegi pát két eddig nem látott fotót a családi albumból, melyen Katalin három gyermekével látható. Az egyik képen, ölében a négyéves Lajossal nevetgélve látható, míg a másikon úgy láthatjuk a hercegnét, ahogyan valóban igen ritkán: hétvégén, anyuka szerepben. Katalin farmerben, tornacipőben akár a fára is felmászik gyermekei kedvéért norfolki birtokukon, Anmer Hallban.

“Boldog Anyák napját kívánunk az egész családdal” – olvasható a képaláírásban.

A fotókat Matt Porteous királyi család fotósa készítette, láthatóan egy időben azzal a családi portréval, amelyet Katalin és Vilmos a 2022-es karácsonyi üdvözlőlapjukhoz használt.

Katalin bájos fotói mellett megannyi családi pillanatról posztolt a királyi család anyák napja alkalmából. III. Károly király néhai édesanyja, II. Erzsébet királynő előtt tisztelgett, míg Kamilla hercegné néhai édesanyjáról, Rosalind Shandról emlékezett meg.

Már csak néhány hét és ismét láthatjuk a walesi hercegi pár gyermekeit, akik mint a palota megerősítette, szintén ott lesznek nagyapjuk, Károly király május 6-án tartandó koronázási ünnepségén.

A The Times a múlt héten arról számolt be, hogy a 9 éves György herceg, a 7 éves Sarolta hercegnő és a 4 éves Lajos herceg is csatlakozik szüleihez, és együtt fognak integetni a lovaskocsiból, mely a koronázási szertartás végén elhagyja a Westminster-apátságot.

Úgy tudni, hogy Károly kisebbik fia, Harry és felesége, Meghan is meghívást kapott a ceremóniára. Egy bennfentes szerint a király nagyon szeretné, ha fia ott lenne a nagy napon, hiszen ez egy kiemelten jelentős esemény Károly számára, örülne, ha Harry is tanúja lenne. A hercegi pár egyelőre nem válaszolt a meghívóra.