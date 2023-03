Öt érdekesség, amit nem tudott a 68 éves Bruce Willisről

A Die Hard-filmek sztárja nem csak a mozivásznon volt lenyűgöző, de énekesként is komoly karriert futhatott volna be.

A 68 éves hollywoodi legenda egy évvel ezelőtt vonult vissza a színészkedéstől, miután kiderült, hogy afáziával küzd, ami kihatással van a beszédkészségére és a memóriájára is. A család egy hónappal ezelőtt egy közleményben tudatta a rajongókkal, hogy Bruce Willisnél pontos diagnózist állítottak fel: frontotemporális demenciában szenved.

Kapcsolódó tartalom

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis, gyermekeik, a 10 éves Mabel és a 8 éves Evelyn, volt felesége, Demi Moore és gyermekeik, a 34 éves Rumer Willis, a 31 éves Scout Willis és a 29 éves Tallulah Willis mind összefogtak a színészért, és arra összpontosítanak, hogy segítsenek neki a lehető legteljesebb életet élni.

Munkássága előtt azonban nem mehetünk el szó nélkül. Bruce Willis komoly hatást gyakorolt a nagy hollywoodi blockbuster akciófilmekre, melyért igenis elismerés jár neki. A korábban marcona, izomkolosszusok, akik arcán sosem volt látható egy átsuhanó mosoly sem, a feledésbe merültek, hiszen itt volt nekünk Bruce, a humoros, sebezhető, okos hős, aki legalább három poént elsütött azelőtt, hogy a földre terítette volna ellenfelét.

A színész egy csapásra nagy név lett A simlis és a szende című sorozatával, majd aztán John McClane-ként hősködött a Drágán add az életed!-filmekben.

Willis persze sokkal több, mint színész és eljátszott karakterei sem mesélnek el róla sok mindent. Íme öt dolog, amit szinte biztos, hogy nem tudott róla:

Gyerekként dadogott

Bruce-t beszédhibája miatt évekig csúfolták az iskolában. A színjátszókörnek hála azonban rájött, más bőrébe bújva, a színpadon kevésbé jön elő nála a dadogás, így aztán logopédus segítségével sikerült teljesen “kigyógyulnia” belőle.

Bruce Willis. Fotó: MTI/EPA

Németországban született

Apja, David amerikai katonaként Németországban állomásozott, itt ismerte meg Marlenét. Fiuk, a kis Bruce Kasselben született meg 1955-ben, és két éves korában költöztek át Amerikába, egészen pontosan New Jersey-be.

Bruce eredetileg zenésznek készült

Két lemezt is megjelentetett, a The Return of Bruno 1987-ben, míg a If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger két évvel később debütált. Nem mellesleg kiválóan játszik szájharmonikán.

Majdnem ő lett a Ghost férfi főszereplője

Igen, felajánlották neki, hogy játsszon együtt akkori feleségével, Demi Moore-ral a Ghostban, azonban Bruce érezte, hogy szellemet alakítani, nem épp az ő zsánere. Helyette Patrick Swayze kapta meg a szerepet a romantikus moziban, és talán nem is baj, hogy ez így alakult.

Bruce Willis a Die Hard – Az élet mindig drága forgatásán 1995-ben. (Photo by 20th Century-Fox/Getty Images)

Halláskárosodást szenvedett az első Die Hard forgatásán

Amikor Bruce az asztal alól lőtte a rosszfiúkat, a lövések hangja olyan hangos volt a korlátozott, kis térben, hogy egyik fülén elvesztette hallása kétharmadát.