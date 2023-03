Helen Mirrent soha nem látott unokája kísérte a vörös szőnyegre

Helen Mirrené volt a legédesebb kísérő a minap az új Shazam! vetítésén. A lenyűgözően fiatalos színésznő vérbeli dámaként vonult végig a vörös szőnyegen mostohaunokája, Basil oldalán. Mirren egy látványos fekete, mély kivágású, hosszú ujjú csipkeruhában tündökölt, platinaszőke frizuráját pedig az estélyihez színben passzoló fejpánttal dobta fel.

