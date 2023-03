„Lehet, hogy haldoklom” – Súlyos betegségéről vallott Sam Neill

A napokban megjelenő életrajzi könyvében Sam Neill elárulta, hogy harmadik stádiumú leukémiával kezelik. A színész közölte, eredetileg nem akart könyvet írni, csak szerette volna valamivel lefoglalni magát a kezelések között, de egy idő után úgy érezte, az írás ad értelmet az életének.

Az Egyesült Államokban a jövő héten jelenik meg Sam Neill Did I Ever Tell You This? címet viselő önéletrajzi könyve, amelyben a színész kendőzetlen őszinteséggel mesél a leukémiával való küzdelméről is.

Kapcsolódó tartalom

Neill mindjárt az első fejezet úgy kezdi: „A helyzet az, hogy lehet, hogy haldoklom”. A színésznél tavaly márciusban, a Jurassic World: Világuralom című film bemutatását követően diagnosztizáltak angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, amit kemoterápiával kezeltek. A terápia nem volt sikeres, így újfajta kemoterápiás kezelést kap, amire havonta kell járnia, valószínűleg élete végéig, jó hír viszont, hogy már nincs rákja.

A könyvel kapcsolatban elmondta, eredetileg azért kezdett írni, hogy valamivel lefoglalja magát a kezelések között, de azt vette észre, hogy az írás terápiaként is működött, és új értelmet adott az életének. Hozzászoktam hogy mindig dolgozom valamin.

„Szeretek dolgozni, szeretek dolgozni járni. Szeretek emberekkel lenni, társaságban tölteni az időmet, aztán hirtelen megfosztottak mindettől, arra gondoltam, mit fogok most csinálni? ”- idézte a 75 esztendős színész szavait a The Guardian.

Neill hangsúlyozta, bár a könyvében fontos téma a leukémia, a kötet egyáltalán nem csak a betegségéről szól, mesél az Új-Zélandon töltött gyerekkoráról és számos érdekes vagy épp vicces sztorit is megoszt az olvasókkal a különböző filmforgatásokról.

A kiemelt képen Sam Neill. Fotó: Manuel Romano/NurPhoto/Getty Images