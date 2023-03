Elhunyt a legendás zenész, aki édesanyja meggyilkolása miatt került börtönbe

Jim Gordon, Eric Clapton és George Harrison Grammy-díjas dobosa, akit 1983-ban elítéltek édesanyja megöléséért, életének 77. évében elhunyt.

Publicistája, Bob Merlis szerdán megerősítette, hogy Gordon hétfőn meghalt egy kaliforniai orvosi és pszichiátriai börtönben.

Jim Gordon, Eric Clapton drummer and convicted murderer, dead at 77 https://t.co/vfNXzM7lRK pic.twitter.com/gbrvXaqZDd — New York Post (@nypost) March 16, 2023

Úton a hírnév felé

Az 1945. július 14-én született Gordon az Everly Brothers kísérőzenekara volt és játszott a Beach Boys 1966-os Pet Sounds című albumán. A Delaney & Bonnie zenekar tagjaként 1969-ben és 1970-ben együtt turnézott Claptonnal. Clapton rövid időre új zenekart alapított, a Derek and the Dominos-t, amelynek Gordon is a tagja volt.

A csapat közreműködött a Beatles gitárosának George Harrisonnak az 1970-es All Things Must Pass című szólóalbumán.

Gordon és Clapton közösen írták Clapton 1971-es slágerét, a Layla-t is. Gordon ezért a dalért kapta első és egyetlen Grammy-díját.

A hangok

Jim abban az időben kezdte először a mentális betegségének jeleit mutatni. A férfi letartóztatása után elmondta, hogy hangokat hallott, többek között az anyja hangját, amelyek arra kényszerítették, hogy éheztesse magát. Elmondása szerint ezek a hangok azt sem engedték, hogy aludjon vagy zenéljen. Az orvosok akkor félrediagnosztizálták és alkoholfüggőséggel kezelték.

Az 1970-es évek elején Joe Cockerrel turnézott, amikor megütötte akkori barátnőjét, Rita Coolidge-ot egy szálloda folyosóján.

Jim Gordon az 1970-es években. Fotó: Michael Ochs Archives/Getty Images

Édesanyja meggyilkolása

1983. június 3-án Gordon egy kalapáccsal megtámadta 71 éves özvegy édesanyját, Osa Marie Gordont, majd egy henteskéssel halálosan megszúrta – a férfi beismerő vallomásában azt állította, hogy egy hang mondta neki, hogy ölje meg.

Gordonnál csak a letartóztatása után diagnosztizálták helyesen a skizofréniát. Ugyan a tárgyalásán a bíróság elfogadta, hogy mentális betegségben szenved, az akkori kaliforniai törvények miatt nem hivatkozhatott beszámíthatatlanságra.

A börtönévek

A zenészt 1984. július 10-én 16 évtől terjedő életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték. 1991-ben volt először jogosult a feltételes szabadlábra helyezésre, de kérelmét többször elutasították, mivel egyszer sem jelent meg a meghallgatáson. 2014-ben aztán ismét visszautasította, hogy részt vegyen a meghallgatáson, ezért a bíróság 2018-ig megtagadta tőle a feltételes szabadlábra helyezési tárgyalást.

Egy Los Angeles-i helyettes kerületi ügyész a meghallgatáson kijelentette, hogy Gordon még mindig súlyosan sérült mentálisan és veszélyt jelent önmagára és a társadalomra, ha nem szedi a gyógyszereit.

2023-tól a kaliforniai Vacaville-ben, egy orvosi és pszichiátriai börtönben töltötte büntetését. 2023. március 13-án, 77 éves korában Gordon a börtönben halt meg.