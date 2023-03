Nicolas Cage-ről valósággal süt az őrület, nem elég számára a mellékszerep

A színész új filmjében Drakulát alakítja, ezúttal azonban nem karaktere lesz a főszereplő.

Hamarosan Drakula grófként láthatjuk Nicolas Cage-et a Renfield című vidám thrillerben, amelyben a címszereplő (Nicholas Hoult), aki a halhatatlan vérszívó személyi asszisztense, fellázad nárcisztikus pszichopata főnöke ellen. Drakula tehát csak mellékszereplő a történetben, a film Renfield fejlődésére koncentrál. A forgatás közben viszont Cage rájött, hogy a különleges fogazatú erdélyi gróf karakterét érdemes lenne jobban kiaknázni, ezért olyan Drakula-filmet szeretne, amelyben teljes mértékben ő viszi a prímet.

Nicolas Cage (Fotó: MTI/EPA)

„Vannak pillanatok a Renfieldben, amikor megjelenik a pátosz Drakula szemében. Ennek hatására elgondolkodtam azon, hogy egyszer szeretnék egy egész filmet, amely elkalauzol a karakter lelkivilágának legmélyére. Most még nem volt lehetőségem arra, hogy ezt alaposabban kibontsam.”

– fejtegette Cage a Total Filmnek.

A Renfield előzetesének rövid villanásai alapján valóban az a benyomásunk lehet, hogy Cage átlényegült Drakulává, alakításából hasonló szenvedély és őrület süt, mint amit az Ál/Arc szuperbűnözőjeként, a Szellemlovas lángoló kísérteteként vagy a Trükkös fiúk tourette-szindrómás, kényszerbeteg svindlereként sugárzott. És akkor ott van stílszerűen A vámpír csókja, amelyben a színész talán legőrültebb alakítását nyújtja, és amely a Nem mondod? című mémet világhódító útjára indította.

Cage-et azonban nem csupán gazdag színművészi eszköztára, hanem filológiai felkészültsége is arra teszi hivatottá, hogy saját Drakula-filmet kapjon. Kezdhetjük azzal, hogy egyik nagy kedvence Murnau remekműve, a Nosferatu, amelyben a német némafilmek sztárja, Max Schreck alakította az éjszakát kedvelő grófot. Cage ezenfelül csodálja az összes színészt, aki maradandót alkotott Drakulaként: Lugosi Bélát, Christopher Lee-t, Frank Langellát és Gary Oldmant.

Cage a Renfieldben leginkább Lee legendás alakításából merített, de inspirálta őt édesapja, dr. August Coppola is emléke is, aki az összehasonlító irodalomtörténet professzora, filmproducer és művészetpártoló volt egyéb elfoglaltságai mellett.

Ez már így is igen tiszteletreméltó társaság, Cage-re azonban néhány modern horror is nagy hatást gyakorolt. Lenyűgözte a Marina Mazepa ukrán táncművész által megformált rém mozgása az Eleven kór című horrorfilmben, és mély nyomot hagyott benne a japán Ringu-sorozat (ennek alapján készültek az amerikai A kör-filmek) hátborzongató kísértete is.