Különleges ajándékot kaptak a The Last of Us rajongói az utolsó részben

Különleges módot találtak arra a készítők, hogy az első évad befejező epizódja emlékezetes maradjon a játék rajongói számára. Aki még nem látta a nyolcadik epizódot, annak spoilert tartalmaznak a továbbiak.

Ashley Johnson neve tíz éve összeforrt a The Last of Us című játék főszereplőjével, Ellie-vel, ő adja ugyanis a főhős tinédzser lány hangját, akinek megmagyarázhatatlan immunitása van egy gombafertőzéssel szemben, amely a világ fertőzöttjeit kiéhezett szörnyekké változtatja. Most az élőszereplős sorozatadaptációval Johnson kapcsolata még szorosabbá vált a karakterrel.

Spoiler következik!!!

Johnson a vasárnap bemutatott évadzáró, visszaemlékezős jelenetében tűnik fel Anna, Ellie anyukája szerepében, akinél épp akkor indul meg a szülés, amikor egy fertőzött elől menekül

“Ez vad. Szürreális és bizarr. Megszülni a karaktert, és egyben azzá válni, aki először harcol Ellie életben tartásáért. Ennek a történetnek a rétegei rám is hatással vannak”

– mesélte a színésznő az Entertainment Weeklynek.

A show készítői, Craig Mazin és Neil Druckmann szerint a sorozat ezen pillanata olyan akár egy önbeteljesítő jóslat, a széria legkatartikusabb pillanata:

“Ellie máris egy kvázi mitológiai lény számomra. Látni, ahogy bizonyos értelemben életet ad önmagának, és megteremteni ezt a genetikai kapcsolatot az alakításai, Ellie és Bella Ramsey Ellie-jének eredettörténete között, egyszerűen megindító volt.”

– mondta Mazin.

A veterán szinkronszínészek közül a készítők többeket is becsempésznek a sorozatba. Merle Dandridge a The Last of Us premierjében újra eljátszotta Marlene, a Tűzbogarak vezetőjének szerepét; Jeffrey Pierce, Tommy eredeti hangja, pedig Perry szerepében tűnt fel a Kansas Cityben játszódó részben; majd pedig Troy Bakerre, Joel hangjára került a sor, aki a túlélők egy kannibalista csoportjának a tagja.