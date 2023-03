Picúr és Indi az Oscar színpadán találkoztak újra: Harrison Ford nyakába ugrott az Indiana Jones egykori gyereksztárja

Telis-tele volt megható pillanattal a 95. Oscar-gála, de egyértelmű, hogy Ke Huy Quan gyermekien lelkes örömét senki sem szárnyalta túl, bár azt meglehetősen nehéz lenne eldönteni, hogy az Oscarjának, vagy a szobrot átnyújtó Harrison Fordnak örült jobban.

A full circle moment for Harrison Ford and Ke Huy Quan at the #Oscars. 😭 pic.twitter.com/3Ij846mobL

— E! News (@enews) March 13, 2023