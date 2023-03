Veszélyben az Oscar-gála

! Heves vihar csapott le ugyanis Kaliforniára, Los Angeles környékén súlyos áradások pusztítanak, aminek következtében megrongálódott a villamoshálózat, és áramkimaradások is vannak Hollywoodban. Az Oscar-gála főpróbáját is egy ilyen áramszünet szakította félbe.

Özönvíz-szerű eső áztatja a hírességek sétányát Hollywoodban, ahol már mindenki az Oscar-díjátadóra készül. A Dolby Színház bejárata előtt söpörni kellett a vizet, alig egy nappal a gála előtt. A fogadótér belsejében is sok dolga akadt a munkásoknak: átázott drapériák és vizes szerelvények hátráltatták a munkát.

„Minden évben esőre készülünk és a legjobban reménykedünk. Vasárnapra napsütést ígértek. A mai eső arra mindenképpen jó, hogy teszteljük a rendszert, hogy a nagy eseményre minden készen álljon, ha mégis szakadna” – mondta az egyik segéd-producer.

A gálának helyt adó Dolby Színház aulájában folyamatos volt a sürgés-forgás: próbáltak az eseményt élőben közvetítő tévéstábok, dolgoztak az épületet díszítő munkások, és lassan a szőnyeg is a helyére került – ez idén, a megszokottól eltérően nem vörös, hanem pezsgő-színű lesz.

A próba azonban váratlanul félbeszakadt, amikor a környéken több órára elment az áram.

„Az utolsó próbák egyike szakadt félbe az Oscar gálának helyett adó Dolby Színháznál és környékén, a Dél-Kaliforniát sújtó viharok miatt. Áramszünet volt a közeli Roosevelt Hotelben is, ahol ilyenkor több Oscar-jelölt is vendégeskedik, mielőtt a kamerák kereszttüzébe lépne. Az áramkimaradások érintették a helyszíni biztonságért felelős részleget is, amely kulcsfontosságú a díjátadó zökkenőmentes lebonyolításában. Az áramellátást végül helyreállították, és a próbák folytatódtak, de aggodalomra ad okot, hogy Los Angeles környékén még mindig vannak olyan otthonok és vállalkozások, ahol akadozik vagy egyáltalán nincs áramellátás” – számolt be a közmédia tudósítója.

A 95. Oscar-gála vendégei és szervezői most az időjárást figyelik, hiszen az ítéletidőnek a jelek szerint még nincs vége. Az esőzések újabb áradásokat okoztak Dél-Kaliforniában. Monterey megyében átszakadt a Parajo-folyó gátja szombat hajnalban, az ár útjából csaknem tízezer embert kellett kimenekíteni.

„Vasárnapra újabb vihart ígérnek, úgyhogy nem tudom, mi lesz velünk. A gát teljesen átszakadt, amíg nem apad a vízszint, hozzá sem tudunk férni” – mondta egy helybéli.

A környéket szombat estig csaknem 100 milliméternyi csapadék áztatta, és további, akár 250 milliméternyit várnak a következő napokban. Ez a tizedik Kaliforniát sújtó viharciklon karácsony óta.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/ETIENNE LAURENT)