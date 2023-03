Több mint hatvanéves hagyomány szakad meg az idei Oscar-díjátadón

1961 óta először fordul elő, hogy a sztárok nem vörös szőnyegen vonulnak be a Los Angeles-i Dolby Színházba. Az Associated Press közölte, a 2023-as gálán pezsgőszínű szőnyeg díszíti majd a színházhoz vezető utat.

The Oscars Will Not Have a Carpet That’s Red for the First Time in Over 60 Years https://t.co/qGHUEVnpye pic.twitter.com/MvDGigVBwX

— IndieWire (@IndieWire) March 10, 2023