Nem hiszi el, mire készül Tom Cruise az űrben

A kaszkadőrjelenetek már nem okoznak elég kihívást a színésznek, de tudja még hova fokozni!

Néhány hete az Amerikai Producerek Kamarája (PGA) életműdíjjal tüntette ki Tom Cruise-t, aki beszédében megköszönte a filmkészítőknek, hogy kalandos életet tettek lehetővé számára. Hozzátette, várja az újabb lehetőségeket, és megtesz majd minden tőle telhetőt a siker érdekében.

(Fotó: MTI/EPA/Dan Himbrechts)

Megszokott, hogy Cruise minden akciófilmjében feljebb srófolja a tétet. Azt már tudni lehet, hogy a hamarosan mozikba kerülő Mission: Impossible Leszámolás Első Részben megcsinálta a filmtörténet legmeredekebb kaszkadőrmutatványát, ami után nehéz lesz még feljebb lépni. Illetve talán mégsem. Cruise még nem járt az űrben.

Az ezzel kapcsolatos pletyka évek óta kering Hollywoodban, ami ősszel nagy lökést kapott. Donna Langley, a Universal stúdió elnöke elárulta a BBC-nek, hogy szerepel a tervek között egy 200 millió dolláros film elkészítése, amelyet részben a Nemzetközi Űrállomáson forgatnak, és Tom Cruise a főszereplő. A történet szerint karaktere éppen rossz passzban van, mégis ő az egyetlen ember, aki megmentheti a Földet. Cruise a filmben valódi űrsétát is tenne. A produkció elég nagy durranásnak ígérkezik, mert be kell vonni hozzá a NASA-t és Elon Musk SpaceX nevű magán űrcégét is, amely kacagva tud egész stábokat az űrbe repíteni.

Már a rendezőt is kiszemelték, Doug Liman lenne az, aki jó munkakapcsolatot ápol Cruise-zal. Együtt készítették A holnap markábant és a Barry Seal: A beszállítót, nem okozna gondot, ha az orbitális kalandra is közösen vállalkoznának. Liman tavaly azt mondta erről a Thrillistnek, hogy ha olyan őrültséggel kínálják meg, amiben benne van a NASA, a SpaceX meg Tom Cruise, akkor ő eléggé befogadóképesnek bizonyulhat.

Cruise egyelőre a Mission: Impossible Leszámolás Első Részben győzi le a gravitációt, aztán a második részben fogja, és csak utána jöhet az űrséta, ami logikus lépés lenne a földi kalandok után.