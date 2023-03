A legendás színész elárulta, nincs sok ideje hátra

A legendás színész, William Shatner úgy érzi, már nincs sok hátra, ezért úgy él meg minden napot, mintha az lenne az utolsó.

A 91 éves színész Can Call Me Bill című önéletrajzi dokumentumfilmje kapcsán beszélt arról, hogy úgy érzi, nincs már túl sok ideje hátra.

„Sok ajánlatot visszautasítottam már, hogy dokumentumfilmeket készítsek. De már nincs sok időm hátra” – árulta el Shatner a Variety-nek adott interjújában. „Akár akkor esem össze, amikor Önökkel beszélek, akár tíz év múlva, az időm véges. Vannak unokáim, ez az életrajzi dokumentumfilm pedig egy módja annak, hogy elérjem őket a halálom után is” – tette hozzá.

A You Can Call Me Bill betekintést nyújt Shatner kilenc évtizedes személyes útjába, és karrierjének fordulópontjaiba.

William Shatner says he ‘doesn’t have long to live’ while reflecting on legacy https://t.co/SarVujvI8B — Fox News (@FoxNews) March 10, 2023

A kanadai színész azt is elárulta, hogy nem bánta meg a döntéseit, többek között azt sem, hogy nem vett részt a Star Trek sztárja, Leonard Nimoy temetésén.

„Amikor Leonard Nimoy néhány évvel ezelőtt meghalt, vasárnap tartották a temetést. A halála nagyon hirtelen jött, én pedig már korábban elígérkeztem, hogy elmegyek Mar-a-Lagóba egy vöröskeresztes adománygyűjtésre. Én voltam az egyik híresség, aki pénzt gyűjtött. Úgy döntöttem, hogy betartom az ígéretemet, és a temetés helyett oda megyek” – mondta a színész.

Shatner szerint az emberek végül elfelejtődnek a halál után, de a jó cselekedetek tovább élnek.

A színész történelmet írt 2021-es űrutazásával, ugyanis ő lett a legidősebb ember, aki valaha az űrbe utazott.

