Évek óta nem láttuk! Rá sem ismerni a 93 éves hollywoodi legendára

Gene Hackman már régen búcsút intett a kameráknak.

A kétszeres Oscar-díjas több mint negyven évet töltött a színészi pályán, és kereken száz mozgóképben szerepelt, köztük a Bonnie és Clydeban, a Sohasem énekeltem az apámnakban, a Francia kapcsolatban, a Magánbeszélgetésben vagy a Nincs bocsánat című westernben. Azonban az utóbbi évtizedekben nem hogy keveset, leginkább semmit sem hallani róla, pedig az Oscar, -és Golden Globe-díjas színész köszöni szépen, igen elfoglalt és nem utolsó sorban, jól van.

Reclusive Gene Hackman, 93, looks fit in first sighting in years https://t.co/ND1HPPJKgx pic.twitter.com/q6HjE1S9LW — New York Post (@nypost) March 7, 2023

A legendás színészt, Gene Hackmant a minap új-mexikói Santa Fében lévő farmján látták kertészkedni, de a 93 éves filmsztárra szinte már alig ismerni rá.

A színész nyugdíjazta magát Hollywoodból

2004-ben a Larry King Showban jelentette be, hogy visszavonul a filmezéstől, mert – mint fogalmazott – már nem várnak rá nagy szerepek. Bár még a 70-es években megtette ugyanezt a lépést, akkor még volt olyan forgatókönyv, ami visszacsábította.

És, hogy van-e esély arra, hogy ismét kamera elé álljon? Több okból is kijelenthető, hogy nincs!

„Nem vertem nagy dobra a visszavonulásomat, de igen, nem fogok többé színészkedni. Hiányzik a tényleges színészi munka, hiszen ezt csináltam majdnem hatavan éven át, és nagyon szerettem, de a munka már túl stresszes számomra.”

A filmeknél a festés is jobban érdekli manapság

Az 1950-es évek óta fest szabadidejében, képeit impresszionista stílusban alkotja meg, ezenkívül a mélytengeri búvárkodásnak és a repülésnek is hódolt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Gene Hackman Official (@genehackmanofficial) által megosztott bejegyzés

Épp olyan jó író, mint színész

Az, hogy nem színészkedik, nem jelenti azt, hogy Gene ne lenne elfoglalt, az elmúlt évek alatt több könyvet is írt. Daniel Lenihan víz alatti régésszel három fikciós történelmi regényt írt. 2011-ben és 2013-ban kerültek a könyvesboltok polcaira első önálló írói munkái, a Payback at Morning Peak egy vadnyugati bosszútörténet, valamint a Pursuit a középpontban egy kőkemény női detektívvel.

Az autóversenyek és a focimeccsek a maradék figyelmét is lekötik

Hackman a Jacksonville Jaguars lelkes rajongója, szenvedélyes autóversenyző volt, több versenyen is részt vett, 1983-ban például a 24 órás Daytona Endurance Race-en, és ő nyerte meg a Hírességek versenyét is a Long Beach Grand Prix-n. Manapság persze már csak a kanapéról vagy éppen a lelátóról szemléli a futamokat.

Amit pedig maga is elismert, hogy nem vágyik rá, hogy nagypapa szerepben tetszelegjen a filmvásznon, és az utolsó gondolattal vélhetően mindenki egyetért, hogy amit lehetett, azt ő elérte a szakmájában.