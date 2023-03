Patrick Swayze-t is lekörözi Jake Gyllenhaal az Országúti diszkó feldolgozásában

Új feldolgozásban tér vissza az 1989-es Országúti diszkó, amelyben felejthetetlen alakítást nyújtott Patrick Swayze. Dalton szerepében ezúttal Jake Gyllenhaalt láthatjuk majd, aki megtett mindent az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy látványos izmokat növesszen a testére.

A színész a minap Las Vegasban állt mérlegre ketrecharcosok társaságában, ugyanis itt vettek fel egy jelenetet az Országúti diszkó remake-jéhez.

Gyllenhaal volt az egyik meglepetésvendég a UFC (Ultimate Fighting Championship) versenyén Jay Hieron társaságában, aki szintén feltűnik majd a filmben.

Take Two: A totally jacked Jake Gyllenhaal does his best UFC fighter impression while filming a scene for the upcoming “Road House” remake featuring Conor McGregor. 🎬

