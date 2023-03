Megmutatta műtét utáni külsejét a megégett arcú műsorvezető

Mintha, mi sem történt volna – mondhatnánk Jay Leno legfrissebb szereplése láttán, aki tavaly novemberben szerzett komoly sérüléseket a kezén és az arcán és a felsőtestén.

A Tonight Show című ikonikus amerikai tévéműsort vezető Lenót azután kellett kórházba szállítani, hogy szerelés közben lángra kapott az egyik veterán autója. A showman a The Kelly Clarkson Show vendége volt, ahol egy poénnal próbálta elütni, valójában mennyire súlyos is volt a balesete.

“Ez a teljesen új arcom. Hihetetlen, ami történt, az egyik pillanatban még az autót bütyköltem, aztán benzin került az arcomra és már lángoltam is. Épp tüzesen csípős chipset ettem, és azután kaptam lángra, hogy beleharaptam.”

Mint Leno mesélte – komolyabbra véve a hangvételt – minden égési sebe harmadfokú volt, és óriási fájdalmai voltak.

Amikor Kelly megkérdezte, hogy az orvosok hogyan tudták pótolni a bőrét, Jay viccesen csak ennyit mondott:

“Azt gondolnád, hogy most már van egy cipzár az arcomon, de nincs! Karrierem során immáron másodszorra is mondhatjuk, hogy én vagyok a komédia új arca. Egyszer már megkaptam ezt a jelzőt az 1980-as években, és most megint!”