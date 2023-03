Pimaszul fiatal sráccal randizik az eltorzult arcú Madonna

Madonna, aki az utóbbi időben főleg elfuserált arcplasztikáival került a magazinok hasábjaira, most ismét sokkolta rajongóit, ezúttal szerelmi életével.

Madonna a 65. Grammy-díjátadón 2023. február 5-én. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy )

Az énekesnő állítólag egy pimaszul fiatal bokszedzővel, Josh Popperrel randevúzik. A 29 éves férfi állítólag az énekesnő hat gyermekének egyikét edzi.

A popdíva Instagramon osztott meg egy bensőséges pillanatról készült képet állítólagos új kedvesével. A fotón az énekesnő sorosan magához öleli Josh izmos karját, miközben láthatóan megérinti az ajkaival is a férfit.

Madonna legutóbb a 65. alkalommal megrendezett Grammy-gálán keltett feltűnést. Az énekesnőt a szereplése után számtalan kritika érte, a rajongók nem győzték kommentálni a külsejét, különösképpen az arcát, ami mintha nem is a sajátja lenne.

Noha a popcsillag eleinte tagadta, hogy plasztikáztatott volna, és gyenge kifogásokkal magyarázta a megváltozott külsőjét, később beismerte, hogy kés alá feküdt.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023