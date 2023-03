Daganatot találtak popsztár várandós feleségénél

A 30 éves Cherry, Ed Sheerannel közös második gyermekét várta 2022-ben, amikor az orvosok daganatot találtak a szervezetében, de mindaddig nem tudták kezelni a betegséget, amíg a nő állapotos volt – mesélte az énekes egy közleményben.

Ed Sheeran’s wife, Cherry Seaborn, was diagnosed with tumor during pregnancy https://t.co/yIvupZvGHS pic.twitter.com/rcLxyND9KM

— Breaking Celebrity News (@BreakingCN) March 1, 2023