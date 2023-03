Elhunyt a horrorfilmek legendája

93 évesen elhunyt Ricou Browning amerikai filmrendező, színész, kaszkadőr a floridai Southwest Ranches-i otthonában – jelentette be a gyászhírt Browning családja.

Browning az 1954-es klasszikusban, A fekete lagúna szörnyében szerepelt. A szárazföldi jelenetekben a kaszkadőr, Ben Chapman alakította a szörnyet, de a víz alatti felvételeknél Browning öltözött be.

Egy korábbi interjúban Browning elmondta, hogy karrierje során az összes rosszfiút volt lehetősége eljátszani.

A kaszkadőr A fekete lagúna szörnyének az 1955-ös és ’56-os folytatásában is szerepelt.

Browning lánya elmondta, hogy apja a való életben szelíd, szerető, klasszikus családapa volt. „Valahányszor filmötlete támadt, hazahozta a benne szereplő állatokat. Volt, hogy egy oroszlánfóka ült a vacsoraasztalnál. De járt a házban vidra, medvebocs és egy páva is, ami a vállunkon ült, és a mi poharunkból itta a teát. A környéken lakó gyerekek mindig nálunk akartak játszani, mert olyan volt a házunk, mint egy állatkert” – mesélt egy interjúban gyerekkori emlékeiről Renee Le Feuvre, Browning lánya.

