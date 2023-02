Pert indít Lady Gaga ellen a kutyarablással vádolt nő, aki visszavitte az ebeket, de nem kapta meg a jutalmat

A People magazin által a Los Angeles Állami Bíróságtól megszerzett dokumentumok szerint Jennifer McBride – a nő, aki visszavitte Lady Gagának az ellopott kutyáit, Kojit és Gustavot – beperelte a tizenháromszoros Grammy-díjas énekesnőt, amiért nem fizette ki az eredetileg felajánlott 500 ezer dolláros pénzjutalmat.

