Új fejlemények! Alec Baldwin beleegyezett a bíróság feltételeibe

Alec Baldwin csütörtökön ártatlannak vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában, óvadék ellenében szabadlábon védekezhet. A hollywoodi színész és Hannah Gutierrez-Reed kelléktáros ellen január végén emeltek vádat. A színész beleegyezett a bíróság feltételeibe, így befejezheti a film forgatását, de fegyvert nem használhat és alkoholt nem fogyaszthat – írta cikkében a The Guardian.

