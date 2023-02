Nicolas Cage nem híres nagybátyjának köszönheti, hogy színész lett

A legendás rendező egyáltalán nem volt elájulva az ifjú Nicolas színészi tehetségétől.

Talán mindenki által tudott tény, hogy Nicolas Cage-et azért nem Nicolas Coppolaként ismerjük, mert nem akarta, hogy nagybátyja, Francis Ford nimbusza (Keresztapa-trilógia, Apokalipszis, most) bárkit is befolyásoljon. A névváltoztatásnak talán a híres rendező is örült, mert egy anekdota szerint eredetileg nem volt elragadtatva az unokaöccse képességeitől.

Nicolas Cage amerikai színész a Croodék (The Croods) című filmjének bemutatója alkalmából tartott fotózáson, a 63. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon 2013. február 15-én. (MTI/EPA/Hannibal Hanschke)

A 15 éves Nicolas nagyon bízott magában, ezért amikor egyszer együtt autózott Francis bácsival, közölte vele, hogy bemutatkozik neki színészként, és ott helyben rögtönzött egy jelenetet. Utána fagyos csönd következett. Beletelt még egy kis időbe, míg a leendő sztár kamera elé kerülhetett.

Cage-et legközelebb a Drakula-mítosz újragondolt változatában láthatjuk, amelyben a vérszívó grófot alakítja. A vidám thriller főhőse azonban Renfield (ez a film címe is), a vámpír asszisztense (Nicholas Hoult), aki nem szereti a munkáját, még kevésbé munkaadóját, ezért szabadulni szeretne a számára terhes kodependens kapcsolatból.

