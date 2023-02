Így néz ki Paris Hilton mini mása, az örökösnő megmutatta újszülöttjét

Paris Hilton és férje Carter Reum boldogsága nagyobb már nem is lehetne, hiszen világra jött várva várt gyermekük, akinek angyali arcocskáját most először a nyilvánosságnak is megmutattak.

A Hilton örökösnővel madarat lehetne fogatni örömében, hiszen minden álma valóra vált. Az egykori botrányhősnőnek 40 éves korára benőtt a feje lágya, és a féktelen bulizást a család szent kötelékére cserélte. Az, hogy milyen jól döntött, az alábbi fotók is bizonyítják: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Paris Hilton (@parishilton) által megosztott bejegyzés Paris 2021 novemberében, több mint két év randevúzás után mondta ki a boldogító igent Carter Reum kockázati tőkebefektetőnek, a sztárpárnak pedig a legnagyobb titokban idén januárban megszületett az első közös gyermeke, akit egy béranya hozott a világra. A kicsi a Phoenix Barron Hilton Reum nevet kapta, Paris pedig reméli, hogy egy új családi hagyományt indítanak el azzal, hogy mindegyik gyermekét egy városról nevezi majd el. Mert igen, az örökösnő több gyermeket szeretne, erről a minap a Glamournak adott interjújában mesélt. Paris elárulta, hogy további hét megtermékenyített embriója van lefagyasztva, és mind fiú.