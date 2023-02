Hét híresség G. Dénes György múltjából – a dalszövegíróra emlékezik a Dankó Rádió

A 20. század egyik legjelentősebb magyar dalszövegírója, G. Dénes György előtt tiszteleg következő tematikus hétvégéjén, február 25-én és 26-án a Dankó Rádió.

A 2001-ben elhunyt művész számtalan színházi darabbal, operettslágerrel, musicallel és örökzöld dallammal gazdagította a magyar zenei kultúrát. Az ő nevéhez fűződik több híres külföldi zenés mű fordítása is. Szerteágazó életművében több érdekesség is felbukkan. Most hét ismerős nevet sorolunk, felidézve a legendás szövegíró életének egy-egy mozzanatát.

G. Dénes György dalszövegíró, a művészvilágban “Zsüti” néven becézett és vidámságáról ismert poéta közel tízezer zenéhez és több mint ötven színdarabhoz írt verset.

1. Rejtő Jenő – G. Dénes György gyakran megfordult a „pesti Broadwayen”, vagyis a Nagymező utcán és annak környékén. Az Andrássy úti Japán kávéházban sokat kártyázott és sakkozott a kor legendás alakjával. Az ismert író, Rejtő Jenő közeli jó barátja volt.

2. Toldy Mária – A Táncdalfesztivál elnevezésű könnyűzenei versenysorozat a hatvanas évek közepén indult útjára, az előadott dalok közül számtalan kötődik G. Dénes György nevéhez, mint például a Más ez a szerelem, amellyel Toldy Mária első díjat kapott az első Táncdalfesztiválon 1966-ban.

3. Kertész Imre – Nobel-díjas írónk nemcsak a regények terén alkotott maradandót, más műfajokban is megmutatta tehetségét. 1962-ben írta meg Bekopog a szerelem című három felvonásos zenés vígjátékát, amelyen Horváth Jenő mellett G. Dénes György is dolgozott.

4. Korda György –Számos olyan örökzöld slágert énekelt, amelynek szövegét G. Dénes György írta, azonban ezek közül kiemelkedő a Száz éve már című dal, amelyet 16 évesen írt Chopin Tristesse című etűdjére.

5. Karády Katalin – A pesti éjszakában dalszövegírónkat a legtöbben Gutiként ismerték, Karády Katalin azonban franciásan csak Zsütinek szólította, így ragadt rá későbbi beceneve.

6. Rudolf Péter – G. Dénes György életéből könyv és film is készült. 2001-ben mutatták be a „Hamvadó cigarettavég” című filmdrámát, amelyben a dalszövegíró-legendát Rudolf Péter alakította.

7. Henry Higgins – A kultikus musical, a My Fair Lady kitörő népszerűségnek örvendett az egész világon, a filmmusical több Oscar-díjat is nyert. A múlt században rengeteg hasonlóan ikonikussá vált musical született, amelyek magyar változatát G. Dénes Györgynek köszönhetjük. Az ő munkáját dícsérik a My Fair Lady mellett a West Side Story, a Hair, a Hello Dolly, és a Hegedűs a Háztetőn magyar változatai is.

G. Dénes György tematikus hétvége – február 25-én és 26-án a Dankó Rádión!