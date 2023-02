Gyerekkori képpel bizonygatja a Macskanő, hogy sosem feküdt kés alá

A „Macskanőként” elhíresült Jocelyn Wildenstein ismételten állítja, hogy soha nem volt plasztikai műtétje, ezt pedig egy gyerekkori fotóval próbálja alátámasztani. Jocelyn, akinek macskává alakulását az egész világ hitetlenkedve figyelhette az elmúlt évtizedek alatt, nyomatékosan kéri posztjában a gyűlölködőket, hogy hagyjanak fel a régi fotói photoshoppolásával, mivel ők torzítják el a valóságot és nem ő.

Catwoman’ Jocelyn Wildenstein doubles down on claims she’s never had cosmetic surgery https://t.co/Fxw8U2JHC2

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 23, 2023