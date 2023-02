Börtöncellájából gúnyolódik rajongóin az influenszer

Andrew Tate a börtönből szidja rajongóit, akik kevesebb fekvőtámaszt csinálnak meg egy nap, mint ő a cellájában. A férfi saját elmondása szerit 500 guggolást, 500 fekvőtámaszt csinál és 10 kilométert sétál a pici cellájában, hogy formában maradjon.

Imprisoned '' Andrew Tate berates fans who are doing less than he is in his jail cell after boasting he does 500 press-ups and walks 10km in the tiny room

via https://t.co/5rm3xzTfBs https://t.co/qe5QxbsCiz

— Robin 🇬🇧 🌍 (@BaprayRobin) February 24, 2023