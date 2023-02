Rá sem ismerni a Ragyogás sztárjára, Shelley Duvall 20 éve tűnt el Hollywoodból

A most 73 éves Shelley Duvall 2002-ben döntött úgy, hogy visszaköltözik családjához Texasba, miután bátyjánál gerincrákot diagnosztizáltak. Az otthon töltött idő alatt azonban a szerep megkeresések is egyre ritkultak.

Shelleyt a legendás rendező Robert Altman fedezte fel és rögtön szerepet adott neki az 1970-es Brewster McCloud vígjáték szatírában. A színésznő ezután a rendező több filmjében is játszott, olyanokban, mint a McCabe és Mrs. Miller, a Tolvajok, mint mi vagy a Három nő, amelyért a Cannes-i Filmfesztiválon a legjobb színésznőnek járó díjat kapta.

