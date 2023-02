Paris Hilton átböngészte a nagy atlaszt, hogy nevet találjon kisfiának

Paris Hilton, aki Francisország fővárosának nevét viseli, roppant frappánsan egy városról nevezte el nemrég született kisfiát.

Paris Hilton reveals name of her and Carter Reum’s baby boy https://t.co/RLJ5rIS8eQ pic.twitter.com/EYh3eAbbNr

— New York Post (@nypost) February 22, 2023