Madonna megmutatta, eltorzult arca hogy néz ki valójában

A 64 éves énekesnő legutóbb a 65. alkalommal megrendezett Grammy-gálán keltett feltűnést. Madonnát a szereplése után számtalan kritika érte, a rajongók nem győzték kommentálni a külsejét, különösképpen az arcát, ami mintha nem is a sajátja lenne.

Madonna shows off ‘cute’ face after ‘swelling from surgery’ went down https://t.co/3BtttoJyru pic.twitter.com/Ytoz0pdFiY

A popdíva akkor azt mondta, hogy a hosszú objektíves kamera közeli felvétele torzította el az arcát, ami kerekebbnek és puffadtabbnak tűnt, mint amilyen valójában.

Madonna rajongói azonban nem vették be a „mellébeszélést”, így az énekesnő inkább úgy döntött, hogy most az egyszer bevallja, hogy kés alá feküdt.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

— Madonna (@Madonna) February 20, 2023