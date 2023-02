Kemény kritikát kapott hiúsága miatt Harry herceg

Harry herceg 18 hónapja tartó jogi csatározása a brit rendőri szervekkel eddig már csaknem 300 ezer fontjába (közel 130 millió forint) került a brit adófizetőinek – számolt be róla cikkében a Daily Mail.

Az eljárást Sussex hercege azután kezdeményezte, hogy a hatóságok megszüntették a királyi család tagjait megillető őrzési jogukat, miután a feleségével együtt visszavonultak a királyi családhoz kapcsolódó feladataiktól.

A hírek szerint Harry herceg azt is felajánlotta, hogy fizet a rendőri védelemért, ezt azonban visszautasították arra hivatkozva, hogy a brit rendőrség nem „bérelhető fegyver”.

A Daily Mail információi szerint a 2021 ősze óta tartó bírósági ügy eddig pontosan 296 882 fontjába került a brit kormánynak.

„Arrogáns és észszerűtlen dolog az állam által nyújtott védelmet elvárni. Ez amúgy is csak hiúsági kérdés, Harry herceg csak azért szeretne védelmet, mert úgy gondolja, hogy anélkül leértékelődik a szerepe” – fogalmazott John O’Connor, a Scotland Yard egykori parancsnoka a The Sun című brit napilapnak adott interjúban.

Prince Harry’s legal fight with the Home Office to have police protection has already cost UK taxpayers £300,000 https://t.co/WqS0v2sbdU

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 20, 2023