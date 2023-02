Jude Law-val madarat lehetne fogatni örömében

Jude Law a hírek szerint ismét apa lett, így négy anyától összesen hét gyermeke született. Az 50 éves színészt és 15 évvel fiatalabb felesége, Phillipa Coant a minap egy babakocsit láttak tolni a Heathrow repülőtéren.

Jude Law, 50, 'becomes a father for SEVENTH time'! https://t.co/Odylu2GSTI pic.twitter.com/h6yInLFhjT

A sztárpárral tartott a dadus is, aki Law-ék 2020 szeptemberében született gyermekét tolta.

Hatodik gyermeke születése előtt Jude azt mondta, hogy abszolút nyitott arra, hogy több gyermeke is legyen.

„Imádok apa lenni, szóval miért ne? Arról nem is beszélve, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert olyan valaki van mellettem, akibe őrülten szerelmes vagyok”

– áradozott kedveséről egy korábbi interjúban a színész.

Phillipa Coan és Jude Law az Orlando Magic vs New York Knicks meccsen a Madison Square Gardenben 2016. február 26-án. (Photo by James Devaney/GC Images)