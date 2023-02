Betörtek a Grammy-díjas énekes otthonába

John Mayer Los Angeles-i házához hívták ki a rendőrséget nemrég, miután az énekes biztonsági emberei egy betolakodót észleltek a házban.

A Los Angeles-i rendőrség szóvivője hétfőn megerősítette az esetet a Page Sixnek, de nem válaszolt a további részletekre vonatkozó kérdésekre.

Rendőrségi források azonban azt mondták, hogy a hatóságokat múlt hónapban hívták ki az énekes otthonához, miután a biztonságiak egy betörőt láttak a biztonsági kamerákon. A 45 éves dalszerző úgy tudni nem volt otthon akkor.

Amikor a rendőrök megérkeztek, átfésülték Mayer ingatlanának külterületét, de az épületbe nem mentek be, mivel a ház riasztórendszere nem kapcsolt be, így indokolatlan lett volna feltörniük a zárakat. Szemtanúk szerint egy helikopter is segített a terület átfésülésében.

Los Angeles, 2009. február 9.

John MAYER amerikai énekes a legjobb férfi pop és rock szólóteljesítményért átvett gramofonszobrocskákat fogja a Grammy-díjak 51. átadási ünnepségén Los Angelesben 2009. február 8-án. (MTI/EPA/Andrew Gombert)

Mivel a keresés eredménytelen volt, letartóztatásra nem került sor, azt pedig nem tudni, hogy a nyomozás folyamatban van-e még.

A Grammy-díjas zenész otthonába már korábban is betörtek. Mayer Beverly Hills-i házát 2018-ban fosztották ki. A betörők állítólag 100 000 és 200 000 dollár közötti értékű vagyontárgyakat vittek el.

